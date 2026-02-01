MN - Domani la conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia di Bologna

Il Milan si appresta ad affrontare il Bologna in occasione della 23esima giornata di Serie A Enlive. Fischio d'inizio in programma alle ore 20.45 allo stadio Renato Dall'Ara, dove nella passata stagione la formazione di Sergio Conceiçao perse lasciando andare definitivamente le speranze Champions League.

Le cose rispetto ad allora sono leggermente cambiate, sia per il Milan che per il Bologna, reduce da un periodo estremamente negativo in campionato. Ma guai a sottovalutare la formazione di Vincenzo Italiano, che comunque resta una squadra forte che in stagione ha fatto risultati importanti in casa, vedi la vittoria contro il Napoli.

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, domani sarà la giornata della conferenza stampa di Massimiliano Allegri, come di consueto alla vigilia di una partita. Il tecnico livornese prenderà la parola davanti ai giornalisti direttamente dalla sala conferenza del centro sportivo di Milanello alle ore 12. L'evento sarà trasmesso in diretta su Milan TV e app ufficiale rossonera: come sempre potrete seguire il live testuale su MilanNews.it.