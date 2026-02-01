Serie A: il Pisa esonera Gilardino dopo la sconfitta col Sassuolo
(ANSA) - ROMA, 01 FEB - Il Pisa ha esonerato Alberto Gilardino. Fatale per il tecnico dei toscani la sconfitta casalinga per 3-1 contro il Sassuolo. "Il Pisa Sporting Club - si legge in un comunicato della società - informa di aver comunicato ad Alberto Gilardino la volontà, umanamente e professionalmente sofferta, di cambiare la guida tecnica della prima squadra. Ad Alberto e a tutti i componenti del suo staff il ringraziamento più vero per quanto hanno saputo dare in questi mesi al club, alla squadra e ai tifosi nerazzurri". "Il Pisa Sporting Club - conclude la nota - nelle prossime ore comunicherà il nome del nuovo responsabile tecnico della prima squadra". (ANSA).
