Saelemaekers salta Bologna: al suo posto pronto Loftus-Cheek

di Lorenzo De Angelis

In vista di Bologna Massimiliano Allegri deve fare i conti con le condizioni di Alexis Saelemaekers. Il belga, dopo il fastidio all'adduttore avvertito contro il Lecce, non sarebbe ancora al 100% nonostante abbia già stretto i denti contro la Roma. 

Contro l'altra sua ex squadra, il Bologna, Saelemaekers vorrebbe provare ad esserci, ma Allegri potrebbe anche preferire di non rischiarlo per evitare di peggiorare ulteriormente la situazione, anche perché il problema si sarebbe riacutizzato. Qualora dovesse essere confermato il forfait del belga, al posto del 56 rossonero pronto Loftus-Cheek.