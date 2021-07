MN - Domani ricomincia l'avventura di Brahim Diaz al Milan: arrivo e subito visite mediche

Domani ricomincerà ufficialmente l’avventura di Brahim Diaz al Milan. Lo spagnolo atterrerà a Milano e poi si recherà subito alla clinica La Madonnina per le visite mediche. Stefano Pioli potrà tornare a riabbracciare un giocatore che, nel finale della passata stagione, è stato fondamentale per la conquista del secondo posto in Serie A.