MN - Domani sarà il Pulisic-day: dopo la firma l'americano farà un saluto ai tifosi presenti a Casa Milan

Domani sarà il giorno di Christian Pulisic al Milan. L'ormai ex Chelsea arriverà in Italia in mattinata direttamente dagli States: una volta a Milano inizierà il classico iter. Visite mediche alla Clinica La Madonnina, idoneità sportiva presso il Centro Ambrosiano ed infine la firma sul contratto a Casa Milan (quadriennale): qui il calciatore si intratterrà brevemente con i tifosi milanisti presenti tra selfie ed autografi.