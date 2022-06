MN - Domizzi su Botman: "Non lo conosco benissimo ma ho piena fiducia nell'operato di Maldini e Massara"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Maurizio Domizzi, ex difensore tra le altre di Napoli e Udinese (nel 2001 transitò anche al Milan prima di essere ceduto in prestito al Modena) e oggi allenatore, ha risposto ai microfoni di MilanNews.it per parlare dell’attualità rossonera. Queste le sue parole su Botman: “Non lo conosco benissimo ma ho piena fiducia nell’operato di Paolo Maldini e Ricky Massara. In questi anni poche volte si sono sbagliati e quando hanno investito lo hanno sempre fatto nel modo giusto”.