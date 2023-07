MN - Donati: "Qualsiasi attaccante arriverà, dipenderà da come Pioli vorrà gestire Giroud"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

In merito al mercato estivo del Milan, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Massimo Donati, ex calciatore rossonero nella stagione 2001-2002.

Restringendo alla scelta tra i due: meglio Morata o Scamacca?

“Qualsiasi attaccante arriverà, dipenderà da come Pioli vorrà gestire Giroud. Se si cerca un attaccante compatibile tatticamente con Giroud, è meglio Morata. Se invece i rossoneri sono alla ricerca di un sostituto totale di Giroud, allora è meglio virare su un giovane alla Scamacca. Proprio in virtù di una ragione anagrafica anche”.