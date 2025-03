MN - Donati sulla ricerca del direttore sportivo: "Milan, devi resettare e risistemare tutto. Dagli errori si impara"

Intervenuto ai microfoni di MilanNews.it, l'ex rossonero Massimo Donati ci dice la sua sul momento del Diavolo, in corsa per riacciuffare il quarto posto. Il suo Milan, edizione 2001/02, fu in una situazione analoga. Ecco le sue parole:

Milan già al lavoro per il nuovo direttore sportivo. Una figura che andava identificata prima

"Dagli errori si impara, il Milan deve resettare e risistemare tutto. Serve un'organizzazione chiara e definita. Già sapere come procedere è un vantaggio"

Ti ha convinto il mercato invernale?

"I giocatori validi sono arrivati, ma il problema è sempre legato all'equilibrio. Perché puoi mettere tutti i giocatori più bravi in campo, le punte e le sotto punte, ma poi bisogna anche far sì che la difesa non soffra, che la mediana non vada in difficoltà. Diciamo che al Milan sono venute a mancare tante cose, un po' per ogni settore".