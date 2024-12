MN - Durante: "Canobbio come Paquetá? Non scherziamo, è un'altra cosa e lo ha dimostrato dopo il Milan"

Dall'Uruguay si parla di Agustin Canobbio come giocatore molto vicino al Milan. L'uruguayano, 26 anni, dal 2022 gioca in Brasile, all'Athletico Paranaense. È poco noto a queste latitudini anche se da un paio d'anni è nel giro della nazionale maggiore. Per conoscerlo meglio abbiamo contattato Sabatino Durante, grande esperto di calcio brasiliano. Ecco la sua opinione ai microfoni di MilanNews.it

Sabatino Durante, Agustin Canobbio è un giocatore da Milan?

"Non so se può fare bene, devo essere sincero. È un buon giocatore, ma ho l'impressione che il Milan gli stia un po' largo".

Che tipo di giocatore è?

"È la classica ala. Brevilineo, rapido. Magari lo prendono come alternativa a Leao o chissà, magari per sostituirlo. Perché di fatto è a sinistra dove opera".

Cosa non ti convince?

"A fine anno è retrocesso con l'Athletico Paranaense e questo già mi lascia perplesso. Mi sembra davvero strano che il Milan provi a giocarsi il jolly così".

In che senso?

"Nel senso che se lo prendesse una squadra che lotta per non retrocedere lo posso capire: è una scommessa che magari ti può andar bene. Ma il Milan deve andare su altri profili".

Il mercato brasiliano di recente non ha dato grosse soddisfazioni. Per dire un nome: Paqueta

"Non scherziamo, Paqueta è un'altra cosa e lo ha dimostrato dopo il Milan e con la nazionale. Ma il giocatore va aspettato, lo dimostra un altro esempio come De Ketelaere".