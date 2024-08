MN - Durante: "Emerson, vanno recuperate al massimo le qualità del ragazzo. Non è facile trovare un titolare per una big a 15 milioni"

Emerson Royal è il terzo acquisto del Milan 2024/25. Intervenuto in esclusiva su MilanNews.it, l'esperto di calcio brasiliano Sabatino Durante, noto agente FIFA, intermediario, giornalista e commentatore, ci dice la sua sul volto nuovo dei rossoneri:

Il Tottenham lo saluta senza troppi rimpianti

"Il nostro campionato non è così eccelso. Una volta gli scarti della Serie A andavano forte in Inghilterra, ora il contrario. Può essere anche considerato una scommessa, perché si tratta di recuperare al massimo le qualità del ragazzo. Ma dal mio punto di vista ha tutto per fare bene, perché è uno che è in grado di farti tutta la fascia per 20 volte in una partita. Inoltre con 15 milioni di euro non è facile trovare un titolare per una big".