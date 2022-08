MN - Dusi sulla carriera di Vranckx: "Con Van Bommel giocava spezzoni, poi si è imposto"

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giorgio Dusi, esperto di Bundesliga per Tuttosport e Goal.com, ha risposto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it sulla carriera di Vranckx: "Le aspettative su di lui al Wolfsburg erano altissime ma, soprattutto sotto la guida tecnica di Mark Van Bommel ha racimolato perlopiù spezzoni di gara. Con il subentro di Kohfeldt, paradossalmente, ha finito per giocare sempre maggiormente iniziando ad imporsi sia come personalità sia come potenziale".