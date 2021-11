MN - E. Rossi dichiara: "Messias è il mio scudetto"

Ezio Rossi, attuale allenatore del Varese, è stato intervistato in esclusiva dalla nostra redazione per parlare di Junior Messias, che lui conosce bene, e del Milan in generale. A proposito del fatto se lui e Messias si fossero sentiti dopo il gol contro l’Atletico Madrid, Rossi ha detto: “Negli ultimi sette anni l'ho sentito solo una volta, ma ad ogni step gli ho scritto che il giorno più difficile sarebbe stato sempre il prossimo. Io alleno, ma non ho mai vinto uno Scudetto: ecco, Messias è il mio Scudetto. Tutti i ragazzi che ho in rosa adesso sognano di arrivare al Milan o a certi livelli, ma Messias no: non voleva più sognare. Ora segna in Champions: che storia!”