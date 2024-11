MN - E se avessi avuto Leao come compagno? Ambrosini: "Mi mettete in difficoltà. Mi sarebbe piaciuto giocare con lui”

Massimo Ambrosini è stato intercettato dai microfoni di MilanNews.it all’evento “Sport Movies & Tv 2024”, kermesse di cinque giorni che intreccia sport, cultura e arte: organizzato dalla FICTS – Federation Internationale Cinema Television Sportifs, in collaborazione con Regione Lombardia e Fondazione Milano Cortina 2026. Questo un estratto delle sue parole:

Se tu avessi avuto un compagno come Leao…

“Mi metti in difficoltà. Per chi ha smesso di giocare è sempre facile ricevere consensi andando ad alzare la voce quando non hai la possibilità di farlo. Non voglio cadere in questo tranello facile che mi hai teso. Mi sarebbe piaciuto molto giocare con Leao, anche per capire come poterlo stimolare nel modo giusto”.

Negli spogliatoi del Bernabeu Ibra ha detto che ora bisogna essere continui…

“Va capito bene, dai giocatori e dalla squadra, come va trovata questa continuità. Lo dicevo prima, la continuità va trovata anche mettendo un’attitudine giusta all’interno di tutte le partite, non solo quelle importanti. Il Milan deve fare questo scalino qua”.