MN - E se il Milan vincesse l'Europa League? Bonanni: "Penso che la proprietà potrebbe confermare Pioli"

vedi letture

In merito all’attualità in chiave rossonera, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Massimo Bonanni, ex calciatore, attualmente opinionista.

Come commenti la vittoria del Milan sul Sassuolo?

“È servita a chiudere l’anno positivamente, dal punto di vista del risultato. Ma i problemi ci sono ancora. Al Milan occorre ritrovare serenità, che - in questa stagione - non ha mai avuto”.

A tuo avviso ai rossoneri converrebbe continuare con Pioli?

“In questa stagione sì. Quando parlo di un Milan a cui serve ritrovare serenità mi riferisco proprio a questo. Ogni volta che i rossoneri perdono viene messo in discussione l’allenatore: così non è produttivo”.

Secondo te le strade tra l’attuale tecnico del Diavolo e il club potrebbero separarsi a fine stagione?

“Secondo me, ora come ora, sì. Però a fine stagione, non adesso”.

Cosa potrebbe sovvertire questa chiave di lettura?

“Penso che la proprietà potrebbe confermare Pioli se e solo se vincesse l’Europa League. La qualificazione in Champions e l’eventuale Coppa Italia non basterebbero”.