Trevisani dalla parte della Curva Sud: "Quel tipo di contestazione mi trova d'accordo"

vedi letture

Nel consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Fontana di Trevi', durante la sua sentenza 'Sciopero Milan', il giornalista di Mediaset Riccardo Trevisani ha detto la sua su quanto successo domenica sugli spalti di San Siro durante Milan-Genoa. Queste le sue dichiarazioni.

"Ti dico la verità, in questa situazione, cioè nella richiesta di un qualcosa di diverso, di maggiore chiarezza, di una comunicazione differente, di un Milan più ambizioso, di un Lopetegui che non esca come primo nome, io sono molto d'accordo. Ed anche sulla critica al finale di stagione del Milan ed alcune difficoltà del Milan. Sono molto d'accordo. Ed anche su alcuni errori che ha fatto Pioli quest'anno, io sono molto d'accordo, così come alla critica ad alcuni giocatori balneari o meno, vecchi o meno, ma che comunque hanno fatto male. Io sono molto d'accordo. E quel tipo di contestazione, della platealità della contestazione, però mi trova d'accordo. Io non sono d'accordo, e salgo sul cavallo con la sciabola e mi innervosisco quando la contestazione è: "Nel Milan non funziona niente, è tutta colpa di Pioli". Allora non va più bene. Pioli ha delle responsabilità, evidenti, ma non è che il Milan sia il Real Madrid pieno di Vinicius, Rodrygo, di Bellingham, Endrick e Mbappé e Pioli lo sta rendendo una squadra di Serie C".