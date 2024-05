Pastore: "La contestazione di domenica nasce dal fatto che questo Milan non tramette sicurezza"

Nel consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Fontana di Trevi', durante la sua sentenza 'Sciopero Milan', il giornalista de Il Foglio Giuseppe Pastore ha detto la sua su quanto successo domenica sugli spalti di San Siro durante Milan-Genoa. Queste le sue dichiarazioni.

"La contestazione nasce dal fatto che questo Milan non trasmette sicurezza, sicurezza di voler competere con l'Inter, ed in questo caso il nervo è ancora più scoperto. E' questo quello che secondo me l'attuale società del Milan non ha capito o non riesce a capire, forse perché straniera? Forse perché si culla su risultati sicuramente buoni ma che non bastano se ti chiami Milan. C'è questa disparità di vedute su cosa vuol dire essere Milan in questo momento, che è alla base della contestazione di ieri".