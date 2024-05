Di Stefano: "Leao potrebbe essere un pilastro del Milan anche della prossima stagione"

Intervenuto dall'esterno di Casa Milan durante l'edizione mattutina di SkySport 24, Peppe Di Stefano ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare su Rafael Leao e sul suo possibile futuro in rossonero. Queste le sue dichiarazioni.

"Lo ricordiamo: lui un anno fa ha rinnovato il contratto. Guadagna tanti milioni di euro, è il calciatore che guadagna di più nel Milan. C'ha una clausola rescissoria con cifre violente, molto alte, e questo probabilmente, compreso un finale di stagione non positivissimo, allontana un po' qualche club che fino a qualche settimana fa si era fatto un po' vivo, che stavano seguendo le prestazioni di Leao. Sappiamo che per giocare nelle grandissime squadre, in quel preciso settore del campo, devi avere una continuità strabiliante che al momento pare Rafa non abbia. Per assurdo questo potrebbe essere anche un vantaggio per il mondo Milan, non so se per la società ma per il mondo Milan, perché potrebbero non arrivare offerte adeguate e di conseguenza Leao potrebbe essere un pilastro anche della prossima stagione. Lo è stato nell'anno dello Scudetto, lo è stato a più riprese anche in questa di stagione, ma molto a corrente alternata. Io credo che nessuno nel Milan voglia fare a meno di lui, e credo che lui voglia rimanere da queste parti. E' chiaro che l'anno prossimo, alla sesta stagione in rossonero, serve un ulteriore, forse l'ultimo step di crescita, quello che possa far diventare da grandissimo giocatore a un leader anche all'interno del campo, cosa che soprattutto quest'anno, soprattutto nell'ultima fase, è mancata tanto".