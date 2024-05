Verso Milan-Cagliari, continua il lavoro personalizzato di Maignan, Loftus e Kjaer

Prosegue l'avvicinamento a Milan-Cagliari di sabato sera, sfida valida per la terzultima giornata di Serie A. I rossoneri puntano a consolidare il secondo posto, mentre il Cagliari è invischiato in una lotta salvezza che riserva sorprese su sorprese in questo finale di stagione.

A Milanello si lavora per preparare al meglio la sfida, mister Pioli vuole finire la stagione nel miglior modo possibile, e prosegue anche il lavoro personalizzato di Mike Maignan (problema all'adduttore), Loftus-Cheek (bicipite femorale) e Simon Kjaer. L'unico recuperato ad oggi è Luka Jovic. Infine, torneranno dalla squalifica Yunus Musah e Davide Calabria.