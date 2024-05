FIGC, disposto un minuto di raccoglimento per le vittime della tragedia di Casteldaccia

In memoria delle vittime del tragico incidente sul lavoro avvenuto a Casteldaccia (PA), il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha disposto un minuto di raccoglimento da osservare prima dell’inizio delle gare di tutte le competizioni in programma da ieri, martedì 7 maggio, e per l’intero fine settimana, inclusi anticipi e posticipi.

Questo il programma della 36^ giornata di Serie A:

10/05/2024 Venerdì 20.45 FROSINONE−INTER DAZN

11/05/2024 Sabato 18.00 NAPOLI−BOLOGNA DAZN

11/05/2024 Sabato 20.45 MILAN-CAGLIARI DAZN/SKY

12/05/2024 Domenica 12.30 LAZIO-EMPOLI DAZN/SKY

12/05/2024 Domenica 15.00 GENOA−SASSUOLO DAZN

12/05/2024 Domenica 15.00 HELLAS VERONA-TORINO DAZN

12/05/2024 Domenica 18.00 JUVENTUS−SALERNITANA DAZN

12/05/2024 Domenica 20.45 ATALANTA-ROMA DAZN

13/05/2024 Lunedì 18.30 LECCE-UDINESE DAZN

13/05/2024 Lunedì 20.45 FIORENTINA-MONZA DAZN/SKY