MN - Emerson Royal-Milan, il consulente: "In Brasile il Milan è un club di riferimento"

La telenovela Emerson Royal-Milan si è chiusa con l'happy ending. Il brasiliano è finalmente un giocatore dei rossoneri ed è stato presentato in giornata. Per conoscere meglio il nuovo terzino del Diavolo abbiamo sentito il dottor Fabiano de Abreu Agrela, consulente e neuroscienziato del giocatore. In esclusiva per MilanNews.it

Emerson ha dimostrato di poter giocare in tanti ruoli, ma qual è la sua posizione preferita?

"Terzino... ma è come mi dice sempre. Voglio sempre sommare, gioco per la squadra".

Che cosa vi aspettate dal Milan e dal campionato italiano? Quali sono i vostri obiettivi?

"Ci aspettiamo sempre il meglio dal Milan in Brasile, poiché è un club di riferimento. E ancora, è dei colori della più grande tifoseria del Brasile (ride, ndr)".