MN - Eranio alla festa dei 125: "Milan, questo è un momento difficile ma c’è la qualità per uscirne"

Presente all'evento organizzato dal club per i 125 anni di storia del Milan, l'ex Stefano Eranio, rossonero dal 1992 al 1997, ha così parlato del momento che sta attraversando la formazione di Paulo Fonseca, ma non solo, ai microfoni di MilanNews.it:

"Abbiamo fatto parte dei 125 anni di storia. Perciò ci sono i momenti belli e quelli meno belli. Purtroppo questo è un momento particolare, difficile, e si spera di uscire presto da questa situazione anche perché prima di tutto bisogna risolvere certi problemi interni perché si vede che qualcosa nasce da lì, perché la qualità c'è, il tempo ci sarebbe, però non bisogna aspettare troppo".

Sui problemi interni del Milan

"Io dico interni, soprattutto nello spogliatoio. Perché se vedi giocare un 2005, un 2008, un 2007 al posto di alcuni giocatori che han fatto il bene del Milan, ma non tanto tempo fa, non troppo tempo fa, vuol dire che prima bisogna aggiustare certe situazioni. Aggiustare vuol dire tutti quanti, dalla società, all'allenatore agli stessi giocatori".

Si può ritrovare la speranza, una fiducia di ripartire in un'altra maniera?

"Bisogna avere rispetto di questa società, di questa maglia che si indossa. Perciò, se c'è questo secondo me il tempo non è oramai passato, nel senso che c'è tempo e penso che possano recuperare. È normale che serve la voglia di tutti, perché la voglia Fonseca ce la vuole mettere anche perché questo lo sfogo che ha avuto è per questa situazione qua. Vede che non va tanto bene all'interno, e finché non aggiustano quello diventa difficile anche trovare il successo anche in campo".