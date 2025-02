MN - Esajas: "I miei 5 minuti a San Siro sono l'impossibile che diventa possibile"

La storia di Harvey Esajas, ormai vecchia 20 anni, fece a suo tempo il giro del mondo. La favola del "lavapiatti" (scopriremo che non l'ha mai fatto) che arriva a giocare in quello che era uno dei club più forti in assoluto. Una splendida favola di quelle che fanno bene al calcio e che insegna che non bisogna mai smettere di sognare. Oggi Esajas ha 51 anni, è tornato in Olanda e ha fatto tesoro della sua esperienza in rossonero che, come ci ha raccontato, gli ha aperto gli occhi e dato una missione di vita. Che lo ha portato ad aiutare le persone in difficoltà. Il calcio, invece, è ormai alle spalle.

Ecco un estratto dele sue parole, in esclusiva per MilanNews.it, ai microfoni di Gaetano Mocciaro.

Hai giocato cinque minuti contro il Palermo in Coppa Italia. Cosa rappresenta per te quel momento?

"Una sensazione che non si può descrivere. Il sogno di un bambino, l'impossibile che diventa possibile. Rivedi la tua vita, la trafila con l'Ajax, col Feyenoord. I problemi, l'addio al calcio e poi eccomi a San Siro".

