MN - Espina: "Emerson simile a Theo. Il Tottenham lo ha svalutato"

Il Milan 2024/25 ha pescato dalla Spagna e potrebbe continuare a farlo: Johnny Cardoso del Betis è l'ultimo della lista, nel frattempo un ex biancoverde come Emerson Royal è sempre più vicino. Ed è già arrivato Alvaro Morata. Per saperne di più abbiamo contattato José Antonio Espina, collega di As, che è stato intervistato in esclusiva per MilanNews.it.

Emerson Royal è vicino al Milan, hai potuto vederlo nelle sue stagioni al Betis dove si è ben disimpegnato, mentre al Tottenham non ha del tutto rispettato le attese. Che ricordi hai delle sue prestazioni in biancoverde?

"Emerson ai tempi del Betis impressionò soprattutto per le sue qualità fisiche. Penso che il Tottenham, e ci sono numerosi esempi ultimamente, abbia svalutato parecchi giocatori negli ultimi anni. Per esplosività e modo di giocare, Emerson è simile a Théo, anche se a destra".

La sua esperienza al Barcellona è stata brevissima

"Il Barcellona lo ha venduto perché automaticamente guadagnava. Lo hanno comprato insieme al Betis, quindi l'idea era quella di venderlo velocemente".