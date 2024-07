MN - Espina: "Non trovo numero 9 spagnolo migliore di Morata

Il Milan 2024/25 ha pescato dalla Spagna e potrebbe continuare a farlo: Johnny Cardoso del Betis è l'ultimo della lista, nel frattempo un ex biancoverde come Emerson Royal è sempre più vicino. Ed è già arrivato Alvaro Morata. Per saperne di più abbiamo contattato José Antonio Espina, collega di As, che è stato intervistato in esclusiva per MilanNews.it.

Come valuti gli Europei di Morata? Pensi che sia il miglior attaccante della Spagna oggi tra gli attaccanti?

"Il suo Europeo non è stato dei migliori sotto porta, ma non c'è dubbio che il suo lavoro difensivo e il modo in cui teneva impegnati i difensori centrali abbia aiutato Yamal e Nico Williams a brillare. Non riesco a trovare nessun 9 spagnolo migliore di lui. Magari Joselu ma è un attaccante con caratteristiche diverse".

Il giocatore ha avuto qualche problema con i media spagnoli, dicendo che è molto difficile per lui essere felice in Spagna

"In verità, salvo alcune eccezioni, i media spagnoli sono stati molto rispettosi nei suoi confronti. In quest'era di social network, alcuni giocatori confondono le cose. È vero che ci sono anche giornalisti irrispettosi che sembrano scrivere sui social network".