MN - Evani sul Milan: "Colpisce che ancora non c'è uno spirito di gruppo"

Il Milan si avvia al derby nelle condizioni morali peggiori possibili, con i fischi dei tifosi nei minuti finali della sfida contro il Liverpool e con Paulo Fonseca già in bilico. Ne abbiamo parlato con un grande ex come Alberico Evani, una vita con i colori rossoneri addosso, prima come calciatore e poi come allenatori delle giovanili, fino alla Primavera. In esclusiva per MilanNews.it.

Evani, il Milan è partito come peggio non poteva: una vittoria in 5 partite e già i primi fischi

"Non mi aspettavo questa partenza, perché sono certo che la squadra abbia le qualità per far bene a livello individuale. Quello che dà all'occhio è che ancora non c'è uno spirito di gruppo, che deve esserci prima ancora di trovare il gioco".