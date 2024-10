MN - Ex vice-ct USA: "Voglia, volontà, senso di appartenenza: Pulisic le ha tutte. Da trequartista la posizione migliore"

Christian Pulisic è sempre più importante nel Milan di Paulo Fonseca. Lo statunitense è in stato di grazia e lo ha dimostrato anche nell'ultima partita contro il Brugge, aperta da una sua rete direttamente dalla bandierina del calcio d'angolo. Ne abbiamo parlato con chi lo conosce bene, come Paolo Stringara, ex vice di Jurgen Klinsmann come commissario tecnico degli Stati Uniti. Ecco le sue parole in esclusiva a MilanNews.it.

L'atteggiamento positivo di Pulisic si riscontra anche dalla prima breve intervista in italiano. Alcuni giocatori anche dopo tre anni in Italia non hanno ritenuto necessario imparare la lingua

"E questo conferma ciò che ho detto prima: la voglia, la volontà e il senso di appartenenza. Queste qualità Christian le ha tutte. E se penso a un capitano per il Milan mi immagino proprio lui per quel che fa, per come si comporta, per l'atteggiamento che ha. E secondo me si sta trascinando dietro la parte vogliosa dello spogliatoio".

Per Fonseca la svolta contro il Brugge è arrivata con lo spostamento di Pulisic come trequartista centrale. Alla fine, tra tutte le posizioni, è proprio quella da centrale dietro la punta la migliore?

"Secondo me sì, perché ha queste penetrazioni palla al piede che sono micidiali".