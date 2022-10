MN - F. Galli su Milan-Chelsea: "Il Milan può vincere, soprattutto in un San Siro che spingerà"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Filippo Galli, ex calciatore del Milan, si è così espresso in un'intervista a MilanNews.it su Milan-Chelsea di martedì: “Credo che con Hernandez e Calabria le opzioni sarebbero state maggiori, anche dal punto di vista della solidità difensiva. Non si sa quali giocatori recupereranno contro il Chelsea, che è una squadra con una sua identità e una sua idea di gioco ben precisa anche se Potter è arrivato da poco. Il Milan adesso ha una gara di ritorno da vincere e credo che lo possa fare, soprattutto in un San Siro che può spingere la squadra”.