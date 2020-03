MN - Falk (BILD): "Götze? Prima della pandemia Milano era una meta gradita"

Christian Falk, giornalista della BILD, ha parlato di Mario Götze, giocatore che avrebbe gradito il trasferimento in Italia e a Milano prima della pandenmia attualmente in corso: “Prima dell’arrivo del Coronavirus, l’Italia era sicuramente una prospettiva gradita a Mario Götze. La Serie A è decisamente più adatta al suo stile di gioco che, per esempio, la Premier League. C’erano già stati contatti con l’Inter in passato, in questo senso. Sua moglie Ann-Kathrin ha una grande influenza sulle decisioni per il futuro. Lei è una modella che spesso lavora a Milano, quindi ci sono già stati discorsi sulla città che piace ad entrambi. Per la situazione attuale in Italia, tuttavia, dobbiamo prima aspettare le conseguenze della crisi prima di fare una previsione su un suo eventuale arrivo in estate".