MN - Fava: "Leao si scambiava con Pépé nel Lille, Giampaolo lavorerà per adattarlo con Piatek"

Fabio Fava, giornalista di DAZN ed Europort, ha parlato a MilanNews.it di Rafael Leao, concentrandosi sull'ultima stagione al Lille: "Le qualità le ha, senza quel caos dell'estate scorsa con lo Sporting non sarebbe mai venuto via a zero da una bottega cara come quella portoghese. Il Lille ha fatto un affarone e lo ha rivenduto guadagnandoci qualcosa, c'è un direttore sportivo come Campos che gli affari li sa fare bene. E' un giocatore che tecnicamente c'è, deve misurarsi in un campionato differente, perché l'anno scorso non è che abbia fatto tantissimi gol. Il Lille giocava con un modulo che ricordava un po' il 4-2 fantasia di Leonardo, con i due davanti alla difesa e i quattro davanti facevano un po' quello che volevano. Si spostava spesso di posto con Pepé che magari partiva a destra. Deve essere molto bravo Giampaolo, lo ritengo uno dei pochi allenatori insegnanti di calcio in questo momento, al di là di quello che ha fatto fino adesso. Secondo me lavorerà su questo aspetto qui, perché è un giocatore diverso da Piatek, occupa meno i sedici metri, non è il calciatore fisico che sta in mezzo all'area ad aspettare il pallone. E' uno che ama giocare, ama scambiare. Ho un po di dubbi sul paragone com Mbappé, quello mi è sembrato un po' fuori luogo".