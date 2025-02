MN - Fedele su Conceiçao: "Ha difficoltà ad innescare nella squadra il giusto approccio in partita"

Furio Fedele, storico giornalista del Corriere dello Sport è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it. Tra i tanti temi toccati quest'oggi, c'è sicuramente quello relativo al mercato invernale attuato dalla dirigenza rossonera, con gli arrivi di Gimenez e Joao Felix, ma anche la dolorosa caduta di Rotterdam. Questo un estratto delle sue parole:

Delusione e atteggiamo sbagliato in Champions League

"E' un Milan che purtroppo si sta abituando alle montagne russe. Questa squadra non ha continuità nei risultati, e per il momento l'arrivo di Sergio Conceiçao ha solo portato un trofeo in bacheca, seppur abbastanza importante visto come è arrivato e contro chi l'ha ottenuto. Lo stesso tecnico portoghese ha difficoltà ad innescare nella squadra un atteggiamento giusto in partita. Spesso e volentieri il Milan sbaglia approccio iniziale, l'errore di Maignan dopo tre minuti".