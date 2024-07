MN - Fonseca in conferenza lunedì alle 11. Poi il primo allenamento

Il raduno del Milan per l'inizio della stagione 2024/2025 è alle porte. Il prossimo lunedì 8 luglio i rossoneri non impegnati tra Europeo e Copa America si ritroveranno a Milanello per il primo allenamento della stagione. Prima però sarà il momento di presentare Paulo Fonseca alla stampa e a tutti i tifosi. L'allenatore portoghese sbarcherà nella mattinata di domani a Milano e avrà un paio di giorni per acclimatarsi in precedenza al suo primo giorno di scuola rossonero. Come appreso da MilanNews.it, nella giornata di lunedì Paulo Fonseca parlerà in conferenza stampa a Casa Milan alle ore 11.

L'evento sarà trasmesso sui canali ufficiali rossoneri e sarà possibile seguire il live testuale, come di consueto, sul sito di Milannews.it. A seguire, per le ore 17, Fonseca si sposterà con il suo staff al Centro Sportivo di Milanello dove dirigerà il suo primo allenamento e incontrerà la squadra. La nostra redazione, come ogni anno, vi accompagnerà con notizie, foto e video durante tutto l'arco della giornata.