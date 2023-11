MN - Furlani, Moncada e D'Ottavio presenti all'allenamento di rifinitura alla vigilia di Milan-Borussia Dortmund

A Milanello, tra pochi minuti, inizierà l'allenamento di rifinitura alla vigilia della gara di domani sera contro il Borussia Dortmund. Vedremo, grazie ai nostri inviati, se parteciperanno anche Simon Kjaer, Rafa Leao e Mike Maignan, uscito malconcio dalla gara con la Fiorentina, lasciando in appresione tutti i tifosi milanisti dopo un'uscita perfetta su Beltran. Al centro sportivo rossonero nel frattempo sono presenti tutti i dirigenti, Furlani, Moncada e D'Ottavio.

Giornata di vigilia per il Milan, che domani sera affronterà a San Siro il Borussia Dortmund per la quinta gara del girone F di Champions League. Un dentro-fuori che deciderà le sorti del Milan in Champions League, anche se l'ufficialità arriverà solamente contro il Newcastle tra poco più di due settimane. Alle 14:00 ci sarà la conferenza stampa di Stefano Pioli e Davide Calabria: anche le loro dichiarazioni saranno leggibili in diretta su MilanNews.it con il consueto live testuale.