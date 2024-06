MN - Futuro di San Siro: terminato l'incontro a Palazzo Marino. Furlani e Scaroni via senza rilasciare dichiarazioni

E' durato poco più di un'ora l'incontro a Palazzo Marino a Milano sul futuro di San Siro: WeBuild ha infatti presentato il suo progetto per la ristrutturazione dell'impianto milanese a Milan, Inter e Comune. A questo incontro, terminato poco fa, hanno partecipato il CEO rossonero Giorgio Furlani, il presidente rossonero Paolo Scaroni, Massimo Ferrari, Ceo WeBuild, Alessandro Antonello, AD Inter area corporate, e il sindaco di Milano Giuseppe Sala.

WeBuild ha presentato al sindaco lo studio di fattibilità per la ristrutturazione di San Siro, i club hanno solo ascoltato, ora riferiranno alle rispettive proprietà e faranno le loro valutazioni in vista di un futuro incontro. Sia Furlani che Scaroni non hanno voluto rilasciare dichiarazioni dopo l'incontro.