MN - Galli: "Mi auguro che Camarda possa mantenere le promesse anche in prima squadra. L'Under 23 sarà una bella tappa"

Il Milan è la squadra più rappresentata della nazionale Under 17 fresca campione d'Europa: Alessandro Longoni, Emanuele Sala, Mattia Liberali e Francesco Camarda sono stati i grandi protagonisti a Cipro, con quest'ultimo autore di una doppietta nella finale contro il Portogallo e premiato come miglior giocatore del torneo. Filippo Galli, per anni responsabile del settore giovanile del Milan, ci ha detto la sua. In esclusiva per MilanNews.it.

In compenso Camarda era un giocatore di età inferiore ai 17 anni

"Tutto lascia pensare che possa fare una bella carriera. Poi arriverà il momento in cui lui verrà impiegato in prima squadra e questa sarà la risposta vera. Ovviamente mi auguro possa mantenere le promesse".

Per tanti milanisti dà una bella speranza sul futuro della squadra che cerca un'identità italiana e di giocatori fatti in casa

"Questo è sicuramente un fatto positivo. Si vede il chiarore all'orizzonte".

Il percorso per lui potrebbe prevedere l'impiego nella squadra Under 23

"Una bella tappa, che oltretutto non preclude la possibilità di aggregarsi a campionato in corso con la prima squadra".