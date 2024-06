MN - Galli: "Vedendo questa U17 mi devo complimentare per l'impresa: il talento in Italia non manca"

Il Milan è la squadra più rappresentata della nazionale Under 17 fresca campione d'Europa: Alessandro Longoni, Emanuele Sala, Mattia Liberali e Francesco Camarda sono stati i grandi protagonisti a Cipro, con quest'ultimo autore di una doppietta nella finale contro il Portogallo e premiato come miglior giocatore del torneo. Filippo Galli, per anni responsabile del settore giovanile del Milan, ci ha detto la sua. In esclusiva per MilanNews.it.

Filippo Galli, da una parte l'Under 17 campione d'Europa e con uno zoccolo duro milanista, dall'altra la nazionale maggiore senza rossoneri

"Spalletti ha convocato due giocatori cresciuti nel settore giovanile del Milan come Donnarumma e Cristante e questo non va dimenticato. Detto questo vedendo questa Under 17 mi complimento per l'impresa e questo significa che il talento in Italia non manca ma mi pongo una domanda: le altre avevano le squadre migliori, o qualcuno ha già iniziato a giocare in nazionali superiori?".