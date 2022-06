MN - Gamberini (Dazn) su Enzo Fernandez: "Può giocare in coppia con Tonali. Piatto forte? Il tiro da fuori"

MilanNews.it

Il giornalista Simone Gamberini di DAZN, esperto di calcio sudamericano, è stato ospite della live Twitch sul canale di MilanNews.it. Ecco le sue parole in esclusiva sul possibile obiettivo rossonero Enzo Fernandez, centrocampista 21enne del River Plate: "Credo che nel Milan possa ricoprire una posizione nella coppia di centrocampo. Ha giocato sempre nel cuore del campo, mai troppo a ridosso delle punte. Arretrando un po’ può sfruttare il tiro da fuori, uno dei piatti forti della casa. Lo immagino come partner di Tonali all’interno del sistema del Milan. Importante l’adattamento al calcio italiano, cambiando continente ha bisogno di tempo per crescere: per questo è importante prenderlo in estate. Un ragazzo comunque di qualità che può avere un processo rapido di adattamento".