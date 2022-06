MN - Gaudenzi: "Milan, bisogna sostituire degnamente Kessie. Zaniolo? Non ce ne sono tanti più forti"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ex rossonero Gianluca Gaudenzi, contattato da MilanNews.it, ha commentato così i possibili movimenti sul mercato del Milan:

Sul mercato quali saranno secondo lei i primi colpi rossoneri?

“Anzitutto bisognerà capire le garanzie che potrà dare Zlatan Ibrahimovic e muoversi in questo senso. Poi andrà sostituito degnamente Kessiè che negli ultimi anni ha costituito una diga invalicabile a centrocampo. Non sarà semplice”.

Un colpo in entrata come Zaniolo potrebbe essere quello giusto per far infiammare ancor di più una piazza già bollente?

“Ha qualità importantissime. In Italia, di quell’età, non ce ne sono tanti più forti in circolazione”.