MN - Gazidis: "Dobbiamo riprendere una mentalità vincente e pianificare a lungo termine"

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, durante l’Assemblea dei Soci del Milan ha detto: “Sappiamo che c’è una squadra piena d’ostacoli, ma un club sano presuppone persone che si fidino a vicenda. Io ho 55 anni, non ho tantissimo tempo per riportare il club in alto. C’è una sorta di urgenza. Non mi sono arreso in questa stagione. Noi dobbiamo riprendere una mentalità vincente e deve essere una cosa comune in tutto il club. Dobbiamo pianificare per il lungo termine. Se dovessimo fare tutto in maniera istantanea, sarebbe tutto più semplice sia per me, sia per l’area sportiva. Ma sarebbe una scelta estemporanea.”