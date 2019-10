MN - Gazidis: "Riportare il Milan in vetta non in 10-15 anni. E' una sfida bella, unica"

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, durante l’Assemblea dei Soci del Milan ha detto: “Sono convinto che possiamo raggiungere la meta se lavoriamo insieme e attraverso tutte le sfide, ripristineremo l’orgoglio del Milan. In primis voglio parlare della visione di Elliott per questo club. È una visione chiara e audace, che vuole riportare il Milan in vetta e vuole farlo non in 10-15 anni. Vuole farlo in modo tale che i tifosi siano orgogliosi. So che ci vuole tempo, che sarà difficile e che noi dovremo cambiare atteggiamento, ma abbiamo una proprietà che vuole raggiungere il successo. È una sfida bella, unica nel calcio mondiale e che vedo come un’occasione unica di riportare in alto un gigante così importante per il calcio mondiale.”