MN - Gerry Cardinale in Indonesia: selfie e foto con i tanti tifosi del Milan presenti nel paese asiatico

Gerry Cardinale si trova in Indonesia per un viaggio d'affari: il numero uno di RedBird ha fatto diversi selfie e foto con i tanti tifosi del Milan presenti nel paese asiatico dove c'è una forte comunità di supporters rossoneri. Durante questo viaggio, il proprietario milanista ha incontrato anche l'ex presidente dell'Inter, Erick Thohir, il quale ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram in compagnia di Cardinale e questo messaggio:

"È stato un piacere incontrare il proprietario del Milan, Gerry Cardinale. Grazie alla sua esperienza come presidente dell'Inter, ho discusso e condiviso con Gerry le sfide da affrontare quando si gestisce un club in Italia. Ci vogliono fondamenta solide e passi avanti per poter ricostruire un club che ha una grande storia".

di Antonio Vitiello