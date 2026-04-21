MN - Giroud tra l'amore per Arsenal e Milan: "Difficile dire chi ho amato di più.."

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È difficile quantificare quanto i tifosi rossoneri amino Olivier Giroud. Il tormentone del derby, lo scudetto vinto, le giocate decisive anche da portiere... Il francese, nei suoi tranni al Milan, ha dato tanto e ha ricevuto tanto: non poteva essere altrimenti, visto come ha onorato quella maglia rossonera che ammirava da ragazzino. Oggi Giroud gioca per il Lille in Ligue 1, e a 39 anni è già arrivato a quota 11 gol stagionali. La redazione di MilanNews.it, con il suo inviato Alessandro Schiavone, ha avuto il piacere di intervistare il campione francese. Questo un estratto della prima parte dell'intervista esclusiva, con la seconda che verrà pubblicata nella giornata di giovedì.

Hai indossato la maglia di nuove squadre a livello di club, ma si può dire che il Milan, insieme all’Arsenal, sia quella che hai amato di più? Visto che tifavi entrambe da bambino…

“Difficile dirlo, ma sono molto grato di aver giocato nelle squadre per cui tifavo da piccolo. Il Milan è una di queste e, quando sono arrivato lì, ho capito che fa parte di quei club ‘diversi’, con una storia speciale. Sono stato molto, molto fortunato, grato e fiero di aver giocato per il Milan".