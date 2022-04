MN - Giudice su Ibrahimovic con Investcorp: "Anche se decidesse di ritirarsi..."

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alessandro Giudice, importante firma del Corriere dello Sport, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) sul futuro di Ibrahimovic in caso di arrivo di Investcorp: “Sarà funzionale al progetto? Assolutamente sì, oltre al valore tecnico è l’unico nella rosa rossonera che ha un richiamo internazionale al pari di Ronaldo o Messi. In Medio Oriente, ad esempio, è una star. Nell’ottica di una politica di brand Ibra è fondamentale. Qualora decidesse di ritirarsi mi aspetto comunque una proposta per farlo rimanere con un ruolo centrale nel club rossonero”.