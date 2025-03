MN - Glerean: "Leao dev'essere lasciato libero di giocare come vuole"

L'equivoco tattico del Milan si sta trascinando da un po' di tempo: è davvero impossibile far coesistere quattro giocatori offensivi, più Reijnders? Ne abbiamo parlato con Ezio Glerean, precursore di un calcio che a suo tempo sembrava utopia, ma che gli ha permesso con un 3-3-4 di scalare le gerarchie della piramide calcistica italiana col piccolo Cittadella, portato dalla C2 alla Serie B. Ecco le sue parole a MilanNews.it

Cosa sta mancando a questo Milan?

"Il dialogo è importantissimo e penso che sia questo il problema: la mancanza di dialogo. Nel Milan ci sono dei giocatori magari particolari e devi trovare una strada diversa, Pioli ad esempio ha saputo toccare certi tasti ed è stato bravissimo. I successori fanno fatica e certi giocatori non rendono come prima. Leao avrebbe le caratteristiche per trascinare la squadra, fa cose straordinarie ma non ha continuità. Forse ha bisogno della persona giusta che lo gestisca. A uno come lui non gli devi dire: 'Non fare questo, non fare quello'. Dev'essere libero di giocare come vuole, ovviamente dentro uno spartito".

Un ambiente che ha bisogno di ricompattarsi

"Ogni ambiente ha le sue difficoltà. Ripeto: la cosa più importante è come incidere sulla testa dei giocatori. Per quel che mi riguarda mi piace citare un episodio legato al Cittadella. Eravamo a 3 punti dai playout e decisi prima di una partita importante di portare la squadra in gita. Mi presero per matto, ma dopo un panino e una birra siamo tornati giù e la domenica abbiamo vinto 2-0. La settimana dopo i ragazzi mi chiedevano: 'Dove andiamo venerdì?'. E così è diventata un'abitudine: una gara di pesca, una partita a briscola, una gita a Gardaland. Sapete come è andata? Abbiamo vinto il campionato. Questo per dire che vivere le cose con più leggerezza, ovviamente nel senso giusto, può aiutare".