MN - Gotta su Ziyech: "Alle giuste condizioni potrebbe essere un colpo di grande livello"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roberto Gotta, giornalista di Dazn esperto di calcio inglese, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it sul rallentamento della trattativa per Ziyech: “Forse per i parametri economici che escono dal salary fissato dal Milan. Diciamo che nelle condizioni giuste potrebbe essere un colpo di grande livello. Al Chelsea non è mai riuscito ad esprimersi ai suoi livelli e, magari, in un altro contesto potrebbe esplodere nuovamente”.