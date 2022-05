MN - Graffiedi: "Il Milan non era la favorita e in questo sono emersi il gruppo e la consapevolezza"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L’ex rossonero Mattia Graffiedi ha risposto ai microfoni di MilanNews.it per raccontare l’attualità rossonera dopo la vittoria del diciannovesimo Scudetto.

In quali aspetti il Milan ha primeggiato sulle sue avversarie?

“È andato in crescendo. Ogni settimana ha messo un tassello in più sul proprio cammino chiudendo con un finale strepitoso. Non era la favorita, questo lo hanno ricordato un po’ tutti, e in virtù di ciò sono emersi gruppo e consapevolezza. Ci ha creduto e lo ha meritato”.