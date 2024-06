MN - Grandesso su Tiago Santos: "Un altro giovane lanciato da Fonseca. Giocatori tra i più interessanti"

Inizia l'era Fonseca al Milan. Ne abbiamo parlato col collega Alessandro Grandesso, corrispondente dalla Francia per la Gazzetta dello Sport che lo ha seguito con attenzione nei suoi due anni al Lille. In esclusiva per MilanNews.it.

Il Milan guarda a Lille non solo l'allenatore ma anche i giocatori: su tutti Tiago Santos

"Altro giovane lanciato da Fonseca. È migliorato tantissimo e lui stesso ha raccontato di aver acquisito maggiori competenze tattiche grazie al lavoro fatto col tecnico. Giocatore sicuramente tra i più interessanti".