MN - Grandesso valuta Fofana: "Nazionale francese, siamo a livelli molto alti. È un centrocampista completo, può trovare spazio anche al Milan"

Inizia l'era Fonseca al Milan. Ne abbiamo parlato col collega Alessandro Grandesso, corrispondente dalla Francia per la Gazzetta dello Sport che lo ha seguito con attenzione nei suoi due anni al Lille. In esclusiva per MilanNews.it.

Non gioca a Lille, ma restiamo in Ligue 1: Youssuf Fofana è l'uomo giusto per il Milan?

"Parliamo di un nazionale francese, convocato da Deschamps per gli Europei. Siamo a livelli molto, molto alti. È stato il leader del Monaco vice-campione di Francia, è maturato e oggi può trovare spazio anche in un club come il Milan. Ha caratteristiche fisiche ottime ed è capace di segnare qualche gol. Un centrocampista completo, quello visto quest'anno. Certo, resta da vedere se riuscirà a confermarsi facendo il salto in un altro club e in un altro campionato ma se è quello visto quest'anno è un giocatore che può fare benissimo".