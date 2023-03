MN - Grassadonia su Maignan: "Uno dei migliori portieri al mondo, il Milan se lo terrà stretto"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Gianluca Grassadonia, allenatore ed ex calciatore, si è così espresso a MilanNews.it su Maignan: “Maignan, in questo momento, è uno dei migliori portieri al mondo. La sua mancanza si è sentita tantissimo, il Milan ha avuto dei mesi difficili senza di lui. Tatarusanu è buon portiere ma non è assolutamente ai livelli di Maignan. Penso che farà un grande finale di stagione. Il Milan si terrà ben stretto questo fuoriclasse”.