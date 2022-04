MN - Grassia: "La gara con l'Atalanta sarà lo snodo Scudetto, fondamentale l'apporto di Leao"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Filippo Grassia, giornalista della RAI, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it soffermandosi sulla gara che potrebbe il vero snodo per la corsa Scudetto: "Se il Milan fa il Milan non dovrebbe aver problemi ma il vero snodo per lo Scudetto sarà la penultima giornata con l’Atalanta. I rossoneri si sono espressi meglio con le formazioni medio-grandi pagando qualcosa contro le piccole. Sarà fondamentale l’apporto di Leao, il portoghese più dei vari Ibrahimovic, Giroud e Rebic ha le carte giuste per risolvere questo tipo di gara".