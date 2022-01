MN - Hirst (The Times): "Credo che per Bailly lo United possa chiedere circa 15 milioni di sterline"

Parlando di Eric Bailly con Paul Hirst (qui l'intervista integrale), giornalista del Times Sport e corrispondente per le due squadre di Manchester, è arrivata una prima indicazione su quello che potrebbe essere il prezzo chiesto dallo united per il centrale ivoriano: "Ralf Rangnick ha detto che non ostacolerà nessuno se un giocatore vorrà lasciare la squadra, quindi se Bailly vuole andare via può farlo. Il Manchester probabilmente lo lascerebbe andare anche a titolo definitivo, ma ha ancora due anni e mezzo di contratto - oltre ad un'opzione per il club di prolungare unilateralmente per un altro anno - e quindi lo United vorrà una bella cifra per lui. È una mia supposizione, ma immagino che potrebbero chiedere qualcosa intorno alle 15 milioni di sterline (circa 18 milioni di euro, ndr)".